"В субботу и в воскресенье Заволжье посетило свыше 30 тыс. отдыхающих, несмотря на принимаемые меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и рекомендациями не выходить из дома. Даже в летние жаркие дни сюда приезжают отдыхать обычно 10-15 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что на территории также уже зафиксированы десятки случаев пала травы и больше 40 возгораний.

"Были введены ограничительные меры, но многие жители поехали отдыхать в заволжские леса. Это недопустимо! Страна близка к режиму карантина, поэтому всем необходимо применять профилактические меры, работать в режиме повышенной готовности", — приводятся в сообщении слова главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова.

Ограничение на въезд на территорию Заволжья будет действовать с 13:00 30 марта до особого распоряжения.

"Проезд будет разрешен для жителей Заволжья и людей, работающих здесь или имеющих собственность на территории. Контроль будут вести сотрудники УМВД РФ по г.Чебоксары. На пропускных пунктах потребуют предъявить соответствующие документы", — отмечается в пресс-релизе.

Заволжскому территориальному управлению поручено предоставить списки сотрудников организаций и предприятий, располагающихся на территории.

Заволжье входит в состав Чебоксар. Включает в себя земли на противоположном от города левобережье реки Волги.