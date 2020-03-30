"Коллегами из МИДа будут расставлены приоритеты. Первый приоритет заключается в том, что в первую очередь мы будем продолжать вывоз граждан, которые заехали в страну временного пребывания после 1 января 2020 года", — сказал он на брифинге в понедельник.

"А те, кто давно находятся в стране пребывания: на постоянном месте жительства или имеют двойное, тройное гражданство и, в общем-то, не собирались выезжать таким экстренным образом в России, то это будет следующий приоритет", — продолжил Нерадько.

Он также сообщил, что осталось небольшое количество стран, откуда нужно вывезти россиян обратно на родину, но основная масса вернулась домой на прошлой неделе. "У нас сохраняется потребность по вывозу наших граждан из небольшого количества государств", — сказал Нерадько.

"Исходим из того, что при сохранении такой потребности рейсы будут продолжаться, но хотелось бы обратить внимание на то, что наиболее нуждающихся в вывозе граждан РФ и стран СНГ мы все-таки перевезли уже за прошлую неделю", — добавил он.