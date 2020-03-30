"Общее снижение объемов в отрасли к началу новой недели — 60%", — говорится в сообщении.

Как уточняется, динамики пассажиропотока отражает ситуацию в 32 крупнейших аэропортах России, в том числе в трех столичных: Шереметьево, Домодедово и Внуково.

По состоянию на 23 марта МАА фиксировала падение пассажиропотока 28 региональных аэропортов РФ на 40% год к году.

Как сообщалось, из-за ситуации с коронавирусом с 27 марта РФ приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира. До этого ограничения касались отдельных направления, в том числе в Китай, Южную Корею, страны Европы и США.