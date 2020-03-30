"В период с 00:00 часов 30 марта по 24:00 1 июня 2020 года бронирование услуг, прием и размещение граждан в гостиницах, турбазах, детских лагерях, санаториях, оздоровительных комплексах и местах отдыха будут приостановлены. В отношении уже проживающих лиц указанные организации обеспечат проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и создадут условия для самоизоляции. Соответствующий указ подписал Глава Коми Сергей Гапликов", — сообщается на официальной странице региона в "ВКонтакте".

В сообщении уточняется, что гостиницы могут размещать граждан, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, при условии предоставления документов, подтверждающих служебный характер поездки.