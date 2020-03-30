Губернатор Пхакапхонг Тавипатана распорядился накануне о закрытии доступа на остров с моря и с суши с 30 марта до 30 апреля: закрылся КПП на мосту, соединяющем остров с материком, а также порты и пристани Пхукета. Затем, с 10 апреля вступит в силу запрет на авиасообщение с Пхукетом.

Запрет не распространяется на доставку на остров продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Заходить в порт Пхукета смогут только грузовые судна, но их экипажам покидать борт будет запрещено.

Ежегодно остров привлекает более 10 млн туристов, включая самих тайцев.