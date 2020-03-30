"Ривьера" — первая гостиница в Хабаровском крае, которая приняла такое решение: закрыться с 30 марта до 1 мая", — сообщила агентству "Интерфакс — Дальний Восток" консультант отдела развития туризма комитета по туризму Министерства культуры Хабаровского края Галина Зубакина.

По ее словам, гостей в отеле на этот период нет, бронирование не ведется.

"Все отели, хостелы Хабаровского края — частные. Решение, продолжать работу или нет, принимают собственники, исходя из своих запасов прочности", — пояснила Зубакина.

При этом заполняемость гостиничного фонда в регионе упала в 4-7 раз по сравнению с прошлым годом.

"Сейчас отели региона заполнены примерно на 10,5%. В 2019 году в марте было 39%. А в городских округах, таких как Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, заполняемость была на уровне 65-75%", — сказала консультант отдела регионального Минкульта.

Отели уровня " 4 звезды" заполнены еще меньше — от 4 до 20% в среднем по краю.

Сейчас основные клиенты гостиниц — экипажи авиакомпаний, редкие командировочные, в основном вахтовики, а также жители региона, которые следуют на лечение.

"Везде минус. Туристический сезон этого года потерян. Наши доходы сейчас меньше того, что вообще позволяет говорить об экономической целесообразности", — сказал в свою очередь агентству генеральный менеджер гостиницы "Интурист" Дмитрий Белов.

Все принятые меры — это только отсрочка, добавил Белов. По его словам, при существующих мерах поддержки отельеры не смогут долго сохранять персонал в полном объеме.

В Хабаровском крае 236 объектов, которые предоставляют услуги по размещению. 82 из них в Хабаровске, 32 в Комсомольске-на-Амуре.

По словам Зубакиной, глубина бронирования номеров в отелях сейчас составляет от 7 до 150 дней. Представители бизнеса обеспечивают услуги по ранее оплаченным бронированиям, разрабатывают программы лояльности, например, скидки достигают 65%.

В то же время в гостиницах обязаны соблюдать все профилактические меры. Введен масочный и температурный режимы, дезинфекция номеров.

"Если гость возвращается из-за границы, то отказать ему в размещении не имеют права. Но они (представители гостиницы — ИФ) обязаны известить об этом Роспотребнадзор", — подчеркнула Зубакина.