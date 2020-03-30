"Выделить какое-то наиболее пострадавшее направление сложно, поскольку "просела" вся маршрутная сеть", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, раннее бронирование снизилось практически до нуля, даже на популярные курортные направления.

"Относительная стабильность только на перевозках в труднодоступные регионы и населенные пункты в пределах Сибири и Дальнего Востока. Там отказы от полетов чаще всего мотивированные, то есть сдают билеты в основном вахтовики, студенты, те, кто должен был лететь на спортивные соревнования. При этом освободившиеся билеты все равно пользуются спросом", — сказал он.

В рамках профилактики коронавируса перевозчик принял ряд мер: часть сотрудников предприятия отправлена в очередной отпуск, офисные работники по возможности переводятся на удаленную работу. В самолетах проводится дополнительная санобработка, а экипажи снабжены индивидуальными средствами защиты.