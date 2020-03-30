"TUI решила подать заявку на промежуточный кредит в условиях беспрецедентного кризиса из-за пандемии коронавируса. Эти средства помогут смягчить последствия для бизнеса до того момента, пока не будут возобновлены нормальные деловые операции", — пишет портал.

В середине марта TUI Group до дальнейшего уведомления вынужденно приостановила продажу пакетных туров, круизов и других туристических услуг после того, как почти все страны мира объявили о закрытии границ.

"Сейчас у TUI временно нет ни продукта, ни выручки. Кредитные средства банка KfW помогут преодолеть этот кризис. В общей сложности у TUI Group теперь будет доступ к финансовым ресурсам на сумму 3,1 млрд евро", — отмечает портал.

В 2019 финансовом году оборот TUI Group составил около 19 млрд евро. При этом операционная прибыль составила 893 млн евро (компания потеряла около 300 млн евро на запрете полетов Boeing 737 MAX).

В начале февраля 2020 года количество бронирований на лето в TUI выросло на 14% по сравнению с прошлым годом. При этом в январе 2020 года клиенты компании сделали наибольшее число бронирований за всю ее историю.

TUI Group — самый крупный туроператор Европы со штаб-квартирой в Ганновере.