Всего с 1 по 26 марта в аэропорту Иркутска обслужено 136,2 тыс. человек, в том числе 105,095 тыс. пассажиров внутренних линий (на 1,8% ниже данных такого же периода прошлого года), 31,105 тыс. пассажиров международный линий (снижение на 42,4%).

Пресс-служба аэропорта отмечает, что авиакомпании сокращают количество рейсов из областного центра в столицу. С ежедневного направления Иркутск-Москва уходит "Победа", которая ранее объявила о прекращении всех полётов по России с 1 апреля по 31 мая.

"Снижает количество вылетов и "Аэрофлот". До настоящего момента авиакомпания выполняла по 4 рейса из Иркутска в Москву в день. С 29 марта по 6 апреля отменены в общей сложности 15 рейсов, в этот период "Аэрофлот" будет выполнять по 2 рейса из Иркутска в Москву в день", — говорится в сообщении.

Изменения, как поясняется, вызваны низкой загрузкой: самолеты, рассчитанные на 160 мест, летают с 50-60 пассажирами на борту.

Авиакомпания S7, как уточняет аэропорт, планировала ввести дополнительную частоту Иркутск-Москва с 24 апреля, но, по последним данным, полеты в этом направлении начнутся не раньше 30 апреля.