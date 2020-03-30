"Все прибывшие в Сахалинскую область и их семьи обязаны находиться в домашней обсервации две недели. Предписание касается не только пассажиров заграничных и российских авиарейсов, паромной переправы, но и тех, с кем они проживают. Такое решение в понедельник принято на заседании оперативного штаба в правительстве области", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, еще в пункте вылета пассажиров будут предупреждать, что в островном регионе их и членов их семей ждет двухнедельный карантин — без возможности выйти из дома. По прибытию в аэропорт Южно-Сахалинска или в морской порт региона каждый должен сдать анализ и оставить свою подпись под соответствующим предписанием главного санитарного врача РФ.

Как сообщалось, в регионе выявлено 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией.