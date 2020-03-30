"Изменения не влияют на график курсирования поездов, следующих в Калининградскую область. Два российских поезда: № 29/30 "Янтарь" Москва — Калининград и № 79/80 Санкт-Петербург — Калининград. Также продолжат курсирование два поезда формирования Белорусских железных дорог: № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест, Минск — Санкт-Петербург", — сообщили РЖД.

"Пересечь границу РФ в транзитных поездах, следующих в Калининградскую область и обратно, смогут только те пассажиры, которые имеют в паспорте гражданина РФ соответствующие отметки о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области", — сообщает компания.

"Пассажиры, оформившие билеты по загранпаспорту, отправляясь в поездку в Калининградскую область и обратно, должны иметь при себе гражданский паспорт, где указана регистрация по месту жительства. С другими категориями граждан, которым разрешается выезд за границу Российской Федерации, можно ознакомиться в распоряжении, опубликованном на сайте Правительства РФ", — говорится в сообщении.

Пассажиры, не имеющие оснований для пересечения государственной границы РФ, могут сдать неиспользованные проездные документы на поезда российского формирования без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

В соответствии с распоряжением правительства РФ № 763-р от 27 марта 2020 года и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции с 00:00 часов 30 марта 2020 года, вступают в силу временные ограничения на перемещение пассажиров российских поездов через государственную границу РФ, а также устанавливаются временные условия транзита.