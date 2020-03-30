Как пояснили в АТОР, в письме на имя глав обоих ведомств подчеркивается, что неделя с 30 марта по 3 апреля 2020 года объявлена в РФ нерабочей. Между тем, в этот период завершается формирование годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование пакета отчетных документов туроператоров для передачи в Ростуризм, так как срок подачи бухгалтерской и иной отчетности – до 15 апреля.

"Даже продолжая работать в дистанционном режиме, компании всех отраслей не смогут в полном объеме выполнить необходимые работы по формированию отчетности. Из-за сложившейся ситуации ФНС перенесла день окончания срока представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган на 6 апреля 2020 года", — подчеркнули в ассоциации.

Кроме того, в АТОР отметили, что во время нерабочих дней будет невозможно продолжить работу по согласованию со страховым сообществом договоров страхования финансовой ответственности туроператоров, которые ряду компаний необходимо подать в Ростуризм также до 15 апреля 2020 г.

С учетом нерабочей недели, а также всей кризисной ситуации в туризме и в сегменте страхования финансовой ответственности туроператоров, АТОР предлагает перенести срок сдачи отчетности в Ростуризм и "Турпомощь", оплату взноса в персональный фонд и на содержание дирекции "Турпомощи", а также продлить срок предоставления нового договора страхования финансовой ответственности туроператоров на срок до 15 мая 2020 г.

"Данная мера позволит туроператорам, которые и так сейчас испытывают давление со стороны потребителей, турагентов и иностранных партнеров, без возможности в ближайшую неделю посещать рабочие места, исполнить законодательные требования в полном объеме", – подчеркивается в письме.