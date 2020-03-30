"В конце прошлой недели на курорте было около 52 тыс. отдыхающих, сейчас их число не превышает 21 тыс.", — говорится в сообщении.

На сегодня запланирован организованный выезд еще нескольких тысяч туристов.

"Активный выезд туристов связан, в первую очередь, с запретом на работу всех средств размещения — отели, гостиницы и санатории не могут бронировать номера и заселять гостей до 1 июня", — говорится в сообщении.

"Мы благодарны туристам, которые нас услышали, отнеслись с пониманием к ситуации и своевременно изменили свои планы. Мониторинговые группы фиксируют уменьшение количества отдыхающих вдвое. Но теперь перед нами стоит задача наладить работу с частным сектором", — цитирует пресс-служба директора департамента курортов и туризма Сочи Светлану Батяйкину.

По ее данным, в период режима повышенной готовности мониторинговые группы Сочи выявили факты бронирования номерного фонда в Сочи через сайт Booking.com.

"Результаты мониторинга уже направлены в Федеральную антимонопольную службу и в прокуратуру города Сочи для принятия мер прокурорского реагирования", — отметила Батяйкина.

Как сообщалось, в Сочи запрещены все массовые мероприятия, закрыты образовательные учреждения, парки, кинотеатры, торговые центры, предприятия общепита, горнолыжные курорты. В два раза сократили количество общественного транспорта.