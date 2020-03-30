Подробная статистика перевозок на международных и внутрироссийских воздушных линиях через аэропорт в сообщении не приводится.

Как сообщалось, с 1 по 18 марта "Внуково" зафиксировал снижение пассажиропотока на 4,6% г/г. Падение перевозок на фоне ситуации с коронавирусом наблюдается практически на всех международных направлениях, говорил представитель аэропорта. Об ограничении рейсов из "Внуково" уведомили "Победа", Utair, "РусЛайн", среди иностранных компаний — Ellinair, Fly One, Turkish Airlines, "Узбекские авиалинии", Wizz Air Hungary, Iraqi Airways, SCAT, Flydubai.

Пассажиропоток Шереметьево в феврале 2020 г. уменьшился на 5,3% г/г., до 3,1 млн человек (его статистика включает детей до 2 лет). Третий аэропорт Московского авиаузла — Домодедово — напротив, показал положительные результаты за февраль, нарастив пассажиропоток год к году на 16,3%, до 1,9 млн человек.