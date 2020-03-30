"В связи со складывающейся в мире и России ситуацией по распространению коронавирусной инфекции с 30 марта по 3 апреля 2020 года ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" приостанавливает выдачу разрешений на посещение Прибайкальского национального парка с целью туризма и отдыха. Выдача разрешений на посещение парка в период с 4 апреля 2020 года будет отсрочена", — говорится в сообщении.

Госинспекторы учреждения патрулируют нацпарк и информируют граждан об ограничении посещения особо охраняемой природной территории из-за угрозы распространения коронавируса.

По данным министерства здравоохранения Иркутской области, на утро 30 марта в регионе зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. На самоизоляции находится 7 тыс. 121 человек.