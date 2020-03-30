"Правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет тех мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса", — сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что помощь будет оказана транспортной сфере — авто- и авиаперевозкам, деятельности аэропортов. Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, осуществляющих вывоз людей из стран, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции развивается по неблагоприятному сценарию.

Мишустин сообщил о принятии мер поддержки для организаций, которые работают в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта, туризме, гостиничном бизнесе, предпринимателям, занимающимся общественным питанием.

"Кроме того, в списке организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения, и конечно вся сфера бытовых услуг — химчистки, парикмахерские, ремонтные мастерские, другие предприятия", — сказал Мишустин.