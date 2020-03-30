Эшфорд сказал в видеообращении, что компания все еще пытается "выяснить", где высадить пассажиров лайнера, четверо из которых скончались от коронавируса COVID-19.

По словам президента, ситуация остается "сложной и беспрецедентной".

Накануне власти Панамы разрешили судну со 1,8 тыс. людей на борту войти в Панамский канал, однако запретили швартовку в порту и сход пассажиров на берег. Также независимое Управление Панамского канала также опубликовало заявление, в котором говорилось, что оно начало подготовку к тому, чтобы "облегчить транзит Zaandam через канал".

Часть пассажиров лайнера, у которых не было признаков заболевания, были пересажены недалеко от Панамы на другое судно — Holland America Line — Rotterdam — которое прибыло из Сан-Диего с медицинским персоналом, наборами тестов на коронавирус и продовольствием для Zaandam.

По данным агентства Associated Press, оба лайнера начали процесс транзита через канал. Оно отмечает, что обычно на проход через канал требуется от восьми до десяти часов.

"Для этого транзита будут приняты все меры биологической безопасности и оперативные меры, чтобы минимизировать риски для персонала Панамского канала и его клиентов, а также гарантировать безопасное маневрирование", — говорится в заявлении.

Лайнер Zaandam вышел 7 марта из Аргентины.