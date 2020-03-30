За истекшие с 09:00 воскресенья сутки, число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло, по данным издания, на 48 922 тысячи, скончавшихся — на 2 597.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время по информации американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире на утро понедельника по московскому времени достигло 722 тысяч 435 человек, смертельных случаев — 33 997.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения — Соединенные Штаты, где, по данным издания, зафиксировано 142 106 инфицированных и 2,479 тыс. смертных случаев, сообщила South China Morning Post.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро понедельника, в стране зарегистрировано 10 779 жертв инфекции и 97 689 больных.

В Испании зарегистрировано 78 случаев заболевания (скончались 6 606), Германии — 58 247 (455), Франции — 38,105 (2 606), Великобритании — 19 763 (1 231), Швейцарии — 14 829 (300), Нидерландах — 10 926 (772), Бельгии — 10 836 (431).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, из них 30 — у людей, прибывших из-за рубежа, один — внутри страны (провинция Ганьсу), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, все — в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 304 человек, зарегистрировано 81 470 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 186, заболели 67 801.

В Иране насчитывается 38 309 больных и 2 640 скончавшихся.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано в почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.