В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

Аналогичные меры вводятся и на территории Московской области.

"В ближайшие дни — после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", — заявил Собянин на своем личном сайте.

Он подчеркнул, что режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы.

"Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу", — отметил мэр Москвы.

В столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом уточнили, что вид, порядок выдачи и способ получения спецпропусков для передвижения по городу будет определен отдельным актом правительства Москвы.

"До его публикации спецпропуска для передвижения по Москве не требуются", — подчеркнул собеседник агентства.

Он также пояснил, что ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом также не предусмотрено.

"Вводимые меры являются абсолютно необходимыми. Но эффективность этих мер для сдерживания скорости распространения инфекции зависит от поведения каждого из нас. Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь дома", — добавил Сергей Собянин.

Ранее с 26 марта по 14 апреля в Москве был объявлен режим самоизоляции для 1,9 млн москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Кроме того, указом президента России Владимира Путина с 30 марта по 3 апреля в России объявлены нерабочими, чтобы как можно больше граждан находились дома.

С 28 по 5 апреля в соответствии с указом мэра прекращена работа всех магазинов, за исключением продовольственных, товаров первой необходимости и аптек, предприятий общепита (кроме условий заказа на вынос и доставки), парков, салонов красоты и других учреждений.