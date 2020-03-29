"Из аэропорта Пулково до Великого Новгорода супружеская пара доехала на личном транспорте. После прибытии домой новгородцы ни с кем не контактировали. Сейчас они находятся в больнице. Их состояние удовлетворительное", — сообщает ведомство.

Ранее управление сообщало о молодом жителе Великого Новгорода, который вернулся из Италии с коронавирусом. Его состояние не вызывало у медиков опасений.

По состоянию на 29 марта под наблюдением новгородских врачей находятся 969 человек, прибывших из-за границы.