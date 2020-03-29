"На Фиджи для организованной группы туристов из России в составе 11 человек и примкнувших к ним шести гражданам РФ складывается критическая ситуация. Мы не можем вылететь на родину с 20 марта, нас просто не сажают в самолет", — написал турист.

По его словам, россияне имеют на руках билеты через Австралию, австралийские визы и дополнительные разрешения, выданные МИД Австралии на въезд в страну во время эпидемии коронавируса. Туристы также обращались в МИД России, но пока не получили помощи.

"До настоящего времени решения об эвакуации не принято. Нас изолировали в гостинице при аэропорте, которая скоро закроется, выход из гостиницы запрещен. Десять дней наша группа находится в стрессовом состоянии, у некоторых обострились хронические заболевания. При этом в аптеках невозможно ничего купить, а предоставление медицинских услуг туристам местным здравоохранением не предусмотрено", — заключил путешественник.

Фиджи – государство в южной части Тихого океана на одноименном архипелаге, состоящем из более чем 300 островов.