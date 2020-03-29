"Последняя группа российских туристов, 150 человек, вылетела в Москву из Дубая в 9:00 рейсом FlyDubai FZ 8273. Основная масса россиян отправилась на родину еще в субботу", — говорится в сообщении АТОР.

В ассоциации напомнили, что 25 марта были отменены все вывозные эвакуационные рейсы из ОАЭ, из-за чего сотни российских туристов застряли в стране. Тем не менее, в последствии рейсы все-таки состоялись 27, 28, а также 29 марта. Россияне улетели самолетами авиакомпаний "Аэрофлот" и FlyDubai.

По состоянию на 29 марта в ОАЭ зарегистрировано 468 случаев коронавируса.