"За последние сутки в России подтверждено 270 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 26 регионах. В общей сложности в стране зарегистрировано 1534 случая", — говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.

Из новых 270 диагнозов 197 зафиксированы в Москве, 27 — в Московской области, по 5 — в Санкт-Петербурге и Пензенской области, по 4 — в Чечне и Коми, 3 — в Челябинской и Омской области, по 2 — в Ленинградской, Мурманской и Новгородской области и в Хабаровском крае.

По одному новому случаю отмечено сразу в 14 регионах: в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Амурской областях, Башкирии, Мордовии, Якутии и в Ханты-Мансийском автономном округе.