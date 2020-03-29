"Мы знаем, что все будет еще хуже, прежде чем станет улучшаться. В этот момент чрезвычайной ситуации я требую от вас: оставайтесь дома, спасайте службу здравоохранения и жизни", — говорится в обращении премьера к населению, которое было разослано всем жителям.

Сам премьер находится на домашнем карантине после того, как тест на коронавирус у него дал положительный результат.

Глава кабинета обратился к британским подданным после того, как число инфицированных COVID-19 в стране превысил 17 тыс., число летальных исходов — 1 тыс.

Старший министр кабинета Майкл Гоув заявил, что правительство "крайне обеспокоено" ростом числа смертельных случаев и сообщил, что в настоящее время в стране делается ежедневно не менее 10 тыс. тестов на вирус, власти намерены довести ежедневные проверки до 25 тыс.