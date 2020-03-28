Все полеты будут выполняться в/из аэропорта "Шереметьево".

Ежедневно с 21 по 28 марта авиакомпания будет летать в Баку; 24, 26, 27 и 28 марта — в Майами; ежедневно с 24 по 28 марта — в Лос-Анджелес; 30 марта, 1, 3 и 5 апреля — в Брюссель; 29, 30 марта и 1, 3, 5 апреля — в Париж.

Спецрейсы будут организованы 29, 30 и 31 марта из Берлина.

30 марта будет выполнен рейс в Дублин; на 29 и 30 марта, 3 и 5 апреля запланированы рейсы в Ереван; 29 марта, 1, 4 и 5 апреля — в Рим; 29 и 31 марта — в Женеву.

"Граждане России, заинтересованные в возвращении на родину до прекращения полетов, могут обратиться в авиакомпанию для приобретения билетов", — говорится в сообщении "Аэрофлота".