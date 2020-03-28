"В целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции Минтрансу России совместно с ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2020 года временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы", — говорится в тексте распоряжения правительства.

Данные ограничения, согласно документу, не будут распространяться на дипломатов и приравненным к ним чиновникам, а также на россиян, являющихся водителями грузовиков международного автосообщения, на членов экипажей речных судов, бригад международного железнодорожного сообщения.

Также это не коснется граждан в случае выезда из РФ в связи со смертью близкого родственника (на руках должны быть копия свидетельства либо справка о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства). Еще одно исключение — это граждане РФ, проживающие в Калининградской области и следующие транзитом на основную территорию России или обратно (в паспорте должна быть отметка о регистрации в Калининградской области).

Кроме того, исключение сделано для россиян, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (при наличии паспорта гражданина РФ). Ограничения не распространяется на иностранцев, подпадающих под категории дипработников, международных перевозчиков, дипкурьеров.

Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде в РФ всех лиц, которым разрешено пересекать границу России, а органам исполнительной власти, на территории которых находятся пункты указанные пункты пропуска, проводить разъяснительную работу среди населения.