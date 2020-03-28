Данные ограничения, согласно документу, не будут распространяться на дипломатов и приравненным к ним чиновникам, а также на россиян, являющихся водителями грузовиков международного автосообщения, на членов экипажей речных судов, бригад международного железнодорожного сообщения.
Также это не коснется граждан в случае выезда из РФ в связи со смертью близкого родственника (на руках должны быть копия свидетельства либо справка о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства). Еще одно исключение — это граждане РФ, проживающие в Калининградской области и следующие транзитом на основную территорию России или обратно (в паспорте должна быть отметка о регистрации в Калининградской области).
Кроме того, исключение сделано для россиян, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (при наличии паспорта гражданина РФ). Ограничения не распространяется на иностранцев, подпадающих под категории дипработников, международных перевозчиков, дипкурьеров.
Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде в РФ всех лиц, которым разрешено пересекать границу России, а органам исполнительной власти, на территории которых находятся пункты указанные пункты пропуска, проводить разъяснительную работу среди населения.