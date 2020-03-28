"Со вчерашнего дня компания "Библио-Глобус" вывозит из Сочи туристов. Индивидуальные путешественники должны покинуть город самостоятельно", — сказал он. По словам представителя "Библио-Глобус", туристы, которые решили остаться В Сочи до конца срока путевки, переходят на самостоятельное питание.

Туристка Яна Пардо рассказала агентству, что накануне вечером руководство фонда "Талант и успех" сообщило об отказах в питании в отеле "Сигма Сочи", а управляющий отелем посоветовал туристам купить еду в ближайшем магазине. "Мы не знаем, как уехать из Сочи. Покупали билет на самолет за шесть тысяч рублей. Сейчас на вылет из Сочи в Москву он стоит 32 тысячи", — посетовала туристка.

В пресс-службе международного аэропорта Сочи в свою очередь сообщили, что в ближайшие дни из города запланирован вылет порядка 30 московских рейсов ежедневно. "Скопления людей в аэропорту на утро 28 марта не наблюдалось", — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Сочи с 28 марта закрыли курорты, санатории, пансионаты, отели, гостиницы, парки, торговые центры и все предприятия общепита. В городе-курорте введен режим повышенной готовности.