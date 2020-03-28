"Российским гражданам, вынужденным остаться в Таиланде по объективным причинам, прежде всего, связанным с отменой авиарейсов, необходимо предоставить в посольство свои данные (полный перечень есть на сайте дипмиссии — ИФ). Продление разрешения на пребывание будет носить однократный характер и не превысит 30 суток", — говорится в сообщении посольства.

Как отмечается, после рассмотрения полного комплекта документов посольство по указанному в заявлении адресу электронной почты направит письмо, которое можно будет предъявить в местном отделении иммиграционной полиции вместе с другими документами. Копия письма также будет направлена в иммиграционное бюро полиции Таиланда.

"Просим заинтересованных российских граждан готовить соответствующие документы", — заключили в дипмиссии.