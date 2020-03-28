С 8 утра пятницы число подтвержденных случаев коронавируса в мире выросло на 46,2 тыс., смертельных случаев — на 2,7 тыс.

На первом месте в мире по числу заболевших остаются Соединенные Штаты, где, по данным South China Morning Post, зафиксировано более 100,7 тыс. инфицированных и 1,544 тыс. умерших. Президент США Дональд Трамп в сложившихся условиях для оказания помощи властям в борьбе с коронавирусом подписал указ о призыве на службу армейских резервистов и резервистов из береговой охраны.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, все — у людей, прибывших из-за рубежа. Всего в стране зарегистрировано 649 случаев завоза инфекции. За сутки в Китае скончались от коронавируса три человека, все — в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на утро субботы в стране зафиксировано 9,134 тыс. смертельных случаев. Всего в Италии зарегистрировано 86,498 тыс. случаев коронавируса (рост за сутки на 5,959 тыс.).

В Испании зафиксировано 64,059 тыс. случаев заболевания и (скончались 4,858 тыс.), Германии — 42,288 тыс. (253), Франции — 32,964 тыс. (1,995 тыс.), Великобритании — 14,579 тыс. (759), Швейцарии — 10,714 тыс. (161).

В Иране число инфицированных достигло 32,322 тыс. (2,238 тыс. летальных исходов).

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.