«В связи с поручением правительства от 27 марта 2020 года Ростуризм рекомендует туристам, планирующим поездку по России, рассмотреть вопрос о переносе сроков путешествия до нормализации эпидемиологической обстановки. Туристам, забронировавшим тур или самостоятельную поездку по России, рассмотреть возможность переноса сроков путешествия на иные удобные даты (по соглашению с туроператором, отелем и другим средством размещения)», — сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

Туроператорам, реализующим туристский продукт по России, отелям и другим средствам размещения, Ростуризм рекомендует содействовать туристам в переносе сроков путешествия, а также находить иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

«Прошу наших граждан отнестись к ограничениям со всей серьезностью – это делается для нашей общей безопасности. Я также обращаюсь с просьбой ко всем туристам временно воздержаться от поездок и перенести свой отдых на более позднее время. Туроператоров и отели прошу оказать максимальное содействие в переносе времени поездки, по возможности, не меняя условий отдыха. Я очень рассчитываю, что предпринимаемые нашей страной меры позволят россиянам уже этим летом свободно путешествовать», — цитирует пресс-служба главу ведомства Зарину Догузову.

Правительство в в пятницу поручило региональным властям приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях. Эта мера предпринята для предотвращения распространения коронавируса.