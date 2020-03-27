Правительство в пятницу поручило региональным властям приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях.

Эта мера предпринята для предотвращения распространения коронавируса. Отельеры в связи с этим попросили разъяснений Роспотребнадзора о том, как будет осуществляться их работа.

«В соответствии с пунктом 1 поручения все пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и гостиницы независимо от формы собственности, расположенные на курортах федерального, регионального и местного значения, а также все остальные санаторно-курортные организации (санатории) и санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, расположенные не на курортах, должны приостановить с 28 марта 2020 года до 1 июня 2020 года приём и размещение гостей», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет Ростуризм, выселение уже заехавших граждан не требуется. Кроме того, в средствах размещения допускается приём и размещение гостей, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, при условии предоставления документов, подтверждающих служебный характер поездки (например, приказа о направлении в командировку).

«В отношении проживающих лиц указанные организации должны обеспечить проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и создать условия для самоизоляции, рекомендовав постояльцам без необходимости не покидать номера», — сообщили в ведомстве.

Также уточняется, что деятельность всех объектов размещения должна быть организована с соблюдением ограничений, установленных в соответствующем регионе.

«В отношении прочих гостиниц, пансионатов и домов отдыха деятельность должна организовываться с учетом установленных санитарно-эпидемиологических требований и ограничений, введенных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации», — добавили в Ростуризме.

«В пункте 2 поручения под объектами массового отдыха понимаются парки, развлекательные комплексы, пляжи, места, в которых допускается одновременное пребывание 50 и более человек, расположенные на курортах федерального, регионального и местного значения.

Коллективные средства размещения не являются объектами массового отдыха», — уточнили в пресс-службе.

По пункту 3 поручения разъясняется, что производство продуктов питания в организациях общественного питания, как расположенных на курортах, так и в других некурортных местах, не остановлено, остановлена только их деятельность, проведение ими дистанционной торговли разрешено.

«Объекты общественного питания, относящиеся к пансионатам, домам отдыха, санаторно-курортные организациям (санаториям), санаторно-оздоровительным детским лагерям круглогодичного действия и гостиницам, могут обслуживать только проживающих в указанных объектах лиц при условии выполнения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора», — сообщили в Ростуризме.

Это ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для медицинских, образовательных и социальных организаций с круглосуточным пребыванием.

»Все постановления и разъяснения Роспотребнадзора о мерах по предотвращению распространения COVID-19 и об обеспечении режима изоляции размещены на сайте: www.rospotrebnadzor.ru», — добавили в пресс-службе Ростуризма.