"В связи с уменьшением количества авиарейсов в аэропортах Москвы "Аэроэкспресс" временно отменяет несколько рейсов ранним утром и поздним вечером", — сообщила компания.

Так, с 1 апреля будут отменены поезда, следующие с Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево" в 0:05 и 0:35, а также из "Шереметьево" на Белорусский вокзал в 0:15 и 0:42.

Также с 1 апреля временно будут отменены поезда, следующие с Павелецкого вокзала в аэропорт "Домодедово" в 0:01, 0:30 и 5:30, а также из аэропорта на Павелецкий вокзал в 0:01, 0:30 и 5:14.

Таким образом, первый поезд с Белорусского вокзала будет отправляться в 5:35, из "Шереметьево" в 5:15, а с Павелецкого вокзала и аэропорта "Домодедово" — в 6:00.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров по железной дороге в аэропорты Москвы ("Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково"). Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской Stadler и 7 одноэтажных электричек, имеет собственный терминал в "Шереметьево". Владельцами компании являются бизнесмены Искандар Махмудов и Андрей Бокарев и структуры "Трансгрупп". Еще 25% — у "Российских железных дорог".