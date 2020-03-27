Авиакомпания "Северсталь" (MOEX: CHMF) переводит в терминал B рейсы в Череповец, Апатиты, Ухту; "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) — в Симферополь и Екатеринбург; "Ямал" — в Салехард.
Международные рейсы выполняются из терминала F, уточняет "Шереметьево".
О том, что 1 апреля временно закрывается международный терминал D, "Шереметьево" сообщило накануне. Решение принято "в связи с сокращением пассажиропотока и введением дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок". 20 марта "Шереметьево" временно закрыло международные терминалы E и С.
Терминалы D, E, F составляют южный терминальный комплекс "Шереметьево", C и B находятся в северной части аэропорта. Крупнейшая базовая авиакомпания "Шереметьево" — "Аэрофлот" (MOEX: AFLT).