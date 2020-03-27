Согласно сообщению, авиакомпания "Россия" будет летать из терминала B в Сочи, Краснодар, Оренбург, Симферополь, Минводы, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Магадан; "Икар" (летает под брендом Pegas Fly) — в Хабаровск, Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Благовещенск, Симферополь, Новосибирск, Орск, Самара; Nordwind — в Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Минводы, Пермь, Калининград, Сочи, Уфа, Новосибирск, Хабаровск, Магнитогорск, Оренбург, Горно-Алтайск, Грозный, Краснодар, Нижнекамск, Новокузнецк, Нижний Новгород.

Авиакомпания "Северсталь" (MOEX: CHMF) переводит в терминал B рейсы в Череповец, Апатиты, Ухту; "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) — в Симферополь и Екатеринбург; "Ямал" — в Салехард.

Международные рейсы выполняются из терминала F, уточняет "Шереметьево".

О том, что 1 апреля временно закрывается международный терминал D, "Шереметьево" сообщило накануне. Решение принято "в связи с сокращением пассажиропотока и введением дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок". 20 марта "Шереметьево" временно закрыло международные терминалы E и С.

Терминалы D, E, F составляют южный терминальный комплекс "Шереметьево", C и B находятся в северной части аэропорта. Крупнейшая базовая авиакомпания "Шереметьево" — "Аэрофлот" (MOEX: AFLT).