Работа сервиса приостанавливается "до дальнейшего уведомления".

"В связи с тем, что пока не удается взять ситуацию под полный контроль, и правительство принимает все более жесткие меры по сдерживанию пандемии, BlaBlaCar предпринимает этот упреждающий шаг в борьбе с распространением коронавируса COVID-19", — говорится в сообщении компании.

В России аудитория BlaBlaCar превышает 25 млн человек, которые пользуются сервисом для междугородних поездок.

В России на 27 марта зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции в 58 регионах.