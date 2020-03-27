С 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами из-за коронавируса.

«По информации авиакомпании «Аэрофлот» чартерные вывозные рейсы для росссиян по маршруту Берлин-Москва будут организованы 28 и 29 марта. Гражданам, которые не воспользуются возможностью вернуться в Россию, необходимо принять меры для обеспечения своего нахождения в ФРГ и охраны своего здоровья», — говорится в сообщении посольства РФ в Германии.

Как отметили в дипмисии, приобрести или обменять имеющиеся авиабилеты на билеты вывозных рейсов «Аэрофлота» можно на стойке авиакомпании в аэропорту Berlin-Schönefeld, а также в представительствах перевозчика в Гамбурге, Ганновере, Дюссельдорфе, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте.

В посольстве РФ во Франции пояснили, что до 31 марта «Аэрофлот» будет выполнять по два вывозных рейса в день из Парижа в Москву. При этом до 29 марта вылет будет осуществляться из терминала 2С, а с 30 марта – из терминала 2А. «По информации авиакомпании, рейсы улетают не полностью загруженными. По вопросам приобретения авиабилетов и наличия свободных мест следует обращаться по телефонам +33 8 05 98 00 10, +7 495 784 72 42 или на сайт «Аэрофлота», — добавили в дипмиссии.

Дипломаты напомнили, что вернувшимся в Россию или решившим остаться во Франции или княжестве Монако гражданам, которые обращались по вопросу содействия в возвращении домой, необходимо оповестить об этом консульский отдел посольства.

Посольство РФ в Нидерландах предупредило, что все желающие вернуться домой граждане РФ, должны обратиться в консульский отдел до 14:00 29 марта по адресу infocon.nl@mid.ru и предоставить свои контактные и паспортные данные, место пребывания, конечный пункт пребывания в России.

«С 27 мая по 30 марта включительно авиакомпания «Аэрофлот» продолжает выполнять ежедневный рейс SU 2551 по маршруту Амстердам-Москва. Вылет в 12:35 по местному времени из аэропорта Схипхол. Просим граждан, которые приобрели билеты на другие рейсы авиакомпании, незамедлительно перебронировать даты вылета. Билеты имеются в наличии», — подчеркнули в дипмиссии.

Посольство РФ в Омане также просит россиян, которые хотят вернуться домой, незамедлительно обратиться в консульство в Маскате, чтобы как можно быстрее направить свои контактные данные на электронную почту rusconsoman@ya.ru (не позднее 14:00 29 марта).