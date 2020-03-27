Как сообщили "Интерфаксу" в Росавиации, "отработка вариантов вывоза россиян из Латинской Америки (Бразилия, Чили, Перу, Аргентина) — в стадии завершения".

"В плане — вылет борта на 524 кресла из Москвы в данном направлении 30 марта. Точный маршрут будет обозначен позднее, после получения разрешений авиационных властей соответствующих стран", — сказали в Росавиации.

В настоящее время МИД РФ, российские посольства в указанных странах, Ростуризм, Росавиация и авиакомпания "Азур Аэйр" формируют списки, получают разрешения официальных властей, прорабатывают логистику сбора пассажиров.