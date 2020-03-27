"Данные МИД РФ показывают, что наибольшее количество россиян находится в Индонезии и Таиланде, 4 тыс. и 17 тыс. человек соответственно. Планируется, что они будут доставлены в Россию вывозными рейсами российских авиакомпаний в течение следующей недели", — сказали в ведомстве.
Сегодня в 18:35
Спецрейсы по вывозу россиян из Таиланда и Индонезии будут организованы на следующей неделе
МОСКВА. 27 МАРТА. ИНТЕРФАКС — Российских туристов вывезут специальными рейсами из Таиланда и Индонезии на следующей неделе, сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.