На башню каждый вечер, начиная с пятницы, 27 марта, будут выводить слова благодарности, а также призывы к жителям оставаться дома и не нарушать режим карантина.

В мэрии Парижа указали, что таким образом они хотят отдать дань уважения сотрудникам медучреждений, полицейским, жандармам, спасателям, скорой помощи, военным, кассирам, уборщикам, продавцам, доставщикам, волонтерам, парижанам и парижанкам и всем, кто задействован либо задействован в борьбе против COVID-19, либо просто — вынужден ходить на работу, несмотря на эпидемию.

Специальная иллюминация будет работать с 20:00 до 23:00 по местному времени.

Во многих странах мира жители стали активно запускать различные акции, чтобы выразить благодарность, в частности, врачам и другим сотрудникам медицинских учреждений.

В ряде районов Канады, Испании, Италии и других стран по вечерам люди выходят на балконы и аплодируют врачам, которые ведут интенсивную борьбу за жизнь заболевших коронавирусом.

Политики и международные организации также отмечают заслугу тех, кто круглосуточно задействован в выполнении своих обязанностей из-за ситуации с коронавирусом.

Накануне британский герцог Кембриджский, принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон записали видео, на котором трое их детей — 6-летний принц Джордж, 4-летняя принцесс Шарлотта и годовалый принц Луи — хлопают на камеру в ладоши. Видеозапись они загрузили в аккаунт Кенсингтонского дворца в Instagram.

"Всем врачам, медсестрам, сиделкам, терапевтам, фармацевтам, волонтерам и другим сотрудникам Национальной службы здравоохранения Великобритании, которые безустанно работают, чтобы помочь тем, кого затронул Covid-19, — спасибо", — говорится в подписи к видео.