"Идет активное тестирование граждан "группы риска" — то есть, в первую очередь тех, кто недавно вернулся из-за рубежа. Динамика возвращения людей из-за границы падает: если еще недавно в день в регион возвращалось от 300 до 400 человек, то сегодня их всего 150. Но, тем не менее, ожидается, что число людей с подозрениями на коронавирусную инфекцию будет расти", — сказал Шерин.

По его данным, на данный момент выявлено восемь лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Всего в регионе находятся на карантине 2024 человека, за ними установлено медицинское наблюдение.

"В период длинных выходных, объявленных президентом, мы ожидаем приезд в область людей из соседних регионов, в том числе Москвы и Московской области. Поэтому, как и во многих других регионах, указом губернатора Тульской области введены дополнительные ограничительные меры", — отметил Шерин.

В частности, глава облправительства обратил внимание на запрет на нахождение в парках и даже проход через них.

"Казанская набережная в Туле и другие объекты, не являющиеся изолированными территориями, останутся открытыми для посещения. Но при этом все общественные пространства будут патрулироваться усиленными нарядами полиции", — подчеркнул Шерин.

В пятницу губернатор Тульской области Алексей Дюмин в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции ввел дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.

Кроме того, будут закрыты парки культуры и отдыха, находиться на их территории жителям запрещено.

Ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля.