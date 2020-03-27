"Некоторые жители опасаются, что инфекцию нам могут завезти из регионов, где она уже зафиксирована. Действительно наблюдается небольшой рост турпотока, связанный с открытием новых мест размещения. Мы рекомендуем всем туристическим объектам приостановить прием гостей и заявок на бронирование", — процитировали в пресс-центре слова Хорохордина.

Там отметили, что еще до распоряжения Хорохордина некоторые туробъекты остановили прием гостей самостоятельно.

"У нас маленький регион, все прекрасно понимают ответственность. Думаю, к рекомендациям главы все прислушаются и проявят сознательность", — уточнили в пресс-центре.

По данным властей, на домашнем карантине после возвращения из зарубежных стран сейчас находятся 246 человек. При этом в регионе имеется достаточное количество тест-систем для проведения анализов на коронавирус: до конца дня доставят еще 1,2 тыс. экземпляров. В случае необходимости на базе республиканской и Майминской районной больницы будут развернуты карантинные помещения.

Кроме того, с 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность организаций общественного питания за исключением дистанционной торговли.