Там отметили, что еще до распоряжения Хорохордина некоторые туробъекты остановили прием гостей самостоятельно.
"У нас маленький регион, все прекрасно понимают ответственность. Думаю, к рекомендациям главы все прислушаются и проявят сознательность", — уточнили в пресс-центре.
По данным властей, на домашнем карантине после возвращения из зарубежных стран сейчас находятся 246 человек. При этом в регионе имеется достаточное количество тест-систем для проведения анализов на коронавирус: до конца дня доставят еще 1,2 тыс. экземпляров. В случае необходимости на базе республиканской и Майминской районной больницы будут развернуты карантинные помещения.
Кроме того, с 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность организаций общественного питания за исключением дистанционной торговли.