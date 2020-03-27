«Конкурс Healing Solutions стимулирует участников искать новые способы и решения в области здравоохранения, экономики и социальной политики, которые помогут туристическому сектору оправиться от коронавируса. Важное значение будут иметь новые инновационные способы восстановления туризма. Наиболее интересные идеи будут реализованы», — пишет UNWTO.

Как отметили в организации, заявки на участие в Healing Solutions можно подать до 15 апреля, финалисты будут объявлены 25 апреля. Участники должны не только представить свои идеи по восстановлению туризма после коронавируса, но и предоставить членам жюри подробный бизнес-план и показать потенциал для реализации сразу в нескольких странах.

Участники могут предложить свои способы реабилитации туризма в одной из трех категорий. Социальная – решения, сфокусированные на мерах безопасности туристов, которые должны в перспективе применять не только сами путешественники, но и турагенты, туроператоры, отельеры. Экономическая – решения, базирующиеся на цифровых приложениях для турбизнеса, инвестициях и способах управления доходами. «Восстановление туристических направлений» — решения по выводу из кризиса наиболее востребованных и интересных туристических направлений, их ребрендинг.

Как сообщает UNWTO, победители Healing Solutions смогут представить свои идеи руководству более чем 150 стран, а также получат доступ к UNWTO Innovation Network, в которую входят сотни начинающих и ведущих компаний в туризме.