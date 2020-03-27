"Нам кажется, что ряд вещей, которые сейчас находятся в правительстве, можно и отложить. Это сроки вступления маркировки, оснащения транспортных средств тахографами и видеокамерами, технический регламент в сфере безопасности алкогольной продукции, отказаться от введения гостиничного сбора по всей стране", — сказал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин на заседании правкомиссии по вопросам конкуренции и развития МСП.

Заседание комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В пятницу Мишустин поручил региональным властям приостановить с 28 марта до 1 июня 2020 года бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях.