"С завтрашнего дня начнётся мониторинг мест размещения в частном секторе. За нарушения будут наказывать", — подчеркнула она.

По данным Батяйкиной, в настоящее время в Сочи находятся 52 тыс. туристов, 252 из них — иностранцы.

"Это будет не тот отдых, на который рассчитывали туристы. Они смогут только подышать воздухом и посмотреть на море", — добавила чиновница.

Как сообщалось, из-за коронавируса власти Сочи с 28 марта приостановили заселение туристов во все средства размещения — гостиницы, отели, санатории, дома отдыха и т.д. На курорте закрыты все туристические объекты. Ограничена работа общественного транспорта.