"Авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает пассажирам воспользоваться скидками на прямые рейсы в Москву из регионов и на рейсы со стыковкой в Москве в южные города России, Калининград и Минеральные Воды", — говорится в сообщении.

Цены снижены на вылеты на период по 31 мая по 21 направлению.

Международная ассоциация аэропортов (МАА, объединяет аэропорты, обслуживающие более 70% пассажиропотока в РФ) обращалась с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просила "экстренные меры поддержки" аэропортовой отрасли.

В соответствующем письме говорится, что в связи с пандемией коронавируса авиатранспортная отрасль столкнулась с серьезными ограничениями, которые привели к практически полному закрытию международного авиасообщения и катастрофическому снижению внутренних авиаперевозок.

27 марта авиакомпания "Победа" заявила, что с 1 апреля до 31 мая приостанавливает выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. В настоящее время флот компании состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319).