"Через портал госуслуг пользователи могут запросить помощь в организации возвращения на Родину. Эта информация и контактные данные обратившихся будут в режиме онлайн передаваться в консульские учреждения МИД России",- говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"Для правительства портал госуслуг — мощный современный и технологичный инструмент помощи и поддержки сограждан. Такая помощь особенно востребована в эти непростые дни", — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его словам приводятся в релизе Минкомсвязи.

По словам министра связи Максута Шадаева, портал госуслуг — "это удобный и надежный инструмент оперативного взаимодействия с государством, в том числе для граждан, находящихся за пределами страны".

На Едином портале также запущен отдельный раздел с информацией по коронавирусу, там же размещен каталог онлайн-сервисов ведущих поставщиков, которые сделали их бесплатными для россиян, перешедших на режим самоизоляции.