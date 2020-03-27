"Две бригады скорой помощи в защитных костюмах провели эвакуацию пациента с подозрением на коронавирус и трех контактных лиц (пассажиров купе) при соблюдении всех протоколов ", — говорится в сообщении.

Мужчину с температурой и троих его соседей по купе доставили в инфекционную больницу.

Кроме того, бригада медиков взяла мазки на анализ у всех проводников и начальника поезда — 12 человек, а также 16 пассажиров, которые ехали в вагоне.

"16 пассажиров, которые ехали в вагоне, после взятия мазков на анализ отправили домой на самоизоляцию. Они находятся на контроле у участковых врачей по месту жительства", — отмечается в сообщении.

В пресс-службе ведомства агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что мужчина прибыл около 15:00 на поезде, следовавшим по маршруту Москва-Чебоксары.

"Он вернулся из эпидемиологично неблагополучной страны по коронавирусной инфекции. Предположительно, из Израиля, подробная информация уточняется", — сказал представитель Минздрава.

По последним данным, в Чувашии один пациент с подтвержденным коронавирусом. Он вернулся из Бразилии транзитом через Швейцарию, затем прибыл в Москву и далее в Чебоксары. Врио главы республики Олег Николаев отмечал, что пациент "сам проявил сознательность и пришел к медикам, чтобы провериться после возвращения из-за границы". Контактировавшие с ним люди изолированы, вирус у них не обнаружен.