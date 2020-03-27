"Мир в 2020 году столкнулся с беспрецедентной социальной и экономической проблемой — пандемией коронавируса. По предварительным прогнозам количество туристических поездок по итогам года сократится на 20-30% по сравнению с 2019 годом. Это приведет к падению выручки в туротрасли на $300-450 млрд — почти на треть от выручки 2019 года ($1,5 трлн) ", — сообщает организация.

UNWTO отмечает, что таким образом будут потеряны 5-7 лет уверенного экономического роста в туриндустрии.

"Для сравнения, во время предыдущих подобных событий – глобального экономического кризиса 2008 года и вспышки атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году – количество турпоездок в мире сократилось лишь на 4% и 0,4% соответственно", — сообщает UNWTO.

Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили заметил, что пока рано оценивать ущерб от Covid-19 для туризма, но очевидно, что "миллионы рабочих мест могут быть потеряны".

"Сейчас туризм – одн низ наиболее пострадавших секторов мировой экономики. В то же время, этот сектор исторически устойчив. После глобальных кризисов именно туриндустрия часто быстро создает рабочие места", — заключил Пололикашвили.