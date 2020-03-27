Водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра и Росморречфлота работали в районе поисков с 22 по 25 марта. В поисках также была задействована подводная камера.

"Вечером 25 марта поисковые работы завершены, допустимые глубины осмотрены", — сообщают в отряде.

Как сообщалось, дайвер 1974 года рождения из Санкт-Петербурга пропал 21 марта во время организованных погружений в районе губы Амбарная. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Ранее сообщалось, что в июле 2019 года в Печенгском заливе Баренцева моря во время организованных погружений пропали два дайвера. Обвинение в их гибели было предъявлено инструктору Дмитрию Беленихину, жителю Карелии 1976 года рождения по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На своей странице в соцсетях Белинихин сообщал, что в Баренцевом море вблизи мест погружений были замечены дельфины и, предположительно, касатки. Он выдвигал версию, что причиной гибели дайверов стало "нападение крупного морского животного или грубое нарушение плана и правил погружений".