"Мы планируем предоставить малым и средним предприятиям специальный кредитный продукт — это беспроцентный займ на неотложные нужды и в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам", — сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства

"Мы запускаем программу субсидирования кредитов с нулевой ставкой для предпринимателей. Ставлю задачу, чтобы первые предприниматели получили такие кредиты уже на следующей неделе", — добавил он.

По его словам, главные условия такого кредитования — это сохранение численности работников. "Если начнутся необоснованные увольнения, то, соответственно, процентная ставка будет увеличиваться", — подчеркнул премьер.