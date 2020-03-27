"Лоукостер "Победа" принял решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Мера принята в связи с постановлением правительства РФ и продлится по 31 мая", — сказала она.

Приостановка операционной деятельности "позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", добавила представитель перевозчика.

"Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное — это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома", — заявил через представителя генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

Всем пассажирам отмененных рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая "Победа" обещает вернуть деньги на счет в личном кабинете. Эти средства они смогут в течение года потратить на любые рейсы "Победы", которые возобновятся после снятия введенных ограничений, сообщили в компании.

Ранее на фоне пандемии коронавируса "Победа" приостановила полеты из Москвы по всем своим зарубежным направлениям: в города Германии, Турции, Италии, Испании, Израиля, Кипра, Чехии, Словакии, Нидерландов, Латвии, Черногории, а также в Дубай и армянский Гюмри.